Путин призвал решить бюрократические проблемы для открытия новых погранпунктов с КНР

В этом заинтересованы обе страны, заявил президент

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ потребовал как можно быстрее решить бюрократические проблемы, чтобы открыть дополнительные пункты пропуска на границе с КНР.

"По поводу новых пунктов пропуска, - и губернатор поддерживает это, бизнес тоже, им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край и еще куда-то, - поэтому нужно, конечно, это довести до конца, тем более что и наши партнеры с той стороны границы (Китай - прим. ТАСС) тоже просят об этом и поддерживают. Все заинтересованы. Бюрократические наши проблемы [нужно] преодолеть как можно быстрее", - указал президент.

11 января глава государства провел в Хабаровске встречу с дальневосточными предпринимателями. Тогда участники встречи неоднократно поднимали вопрос логистики в регионе. Так, например, один из представителей бизнеса сообщал, что в регионе не хватает пограничных логистических центров, а также обращал внимание на то, что на российско-китайской границе всего 24 пункта пропуска, что является "сдерживающим фактором".

Путин, в свою очередь, отмечал, что вопросы, связанные с созданием новых складских комплексов и пунктов пропуска "надо решать".