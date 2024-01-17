Путин: решения по запросам дальневосточников должны быть экономически обоснованными

По словам президента, они также должны быть "справедливыми с социальной точки зрения"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Решения проблем, которые были подняты людьми во время поездки президента РФ Владимира Путина по регионам Дальнего Востока, должны быть экономически и социально обоснованными. На это указал глава российского государства на совещании с членами правительства.

"Без всякого сомнения мы должны вырабатывать эти решения и принимать их затем, исходя из целесообразности, здравого смысла, экономической и социальной обоснованности. Они должны быть экономически и социально обоснованными, эти решения, справедливыми с социальной точки зрения", - отметил Путин.

По словам президента, люди задавали много вопросов. "Мы так или иначе с вами уже отдельные проблемы обсуждали. Прямо вот сегодня, сейчас со многими коллегами уже обменивались мнениями по поводу того, что и как мы должны сделать в ответ на запросы людей", - добавил он, передав слово министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову.