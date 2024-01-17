ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,2 млн б/с

В абсолютном значении в 2025 году спрос на нефть в мире может достичь 106,2 млн б/с

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 году на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), до 104,4 млн б/с, следует из январского отчета ОПЕК. В 2025 году организация ожидает замедления увеличения спроса до 1,8 млн б/с. В абсолютном значении в 2025 году спрос на нефть в мире может достичь 106,2 млн б/с.

ОПЕК подчеркивает, что в 2024 году спрос на нефть будут поддерживать высокий спрос на авиаперевозки, передвижения на автомобилях, а также активность в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве в странах, не входящих в ОЭСР. Кроме того, в этих же странах, по большей части в Китае и на Ближнем Востоке, спрос на нефть поддержат увеличение мощностей и маржинальности нефтехимии.

ОПЕК также понизила прогноз роста предложения нефти в 2024 году от стран, не входящих в ОПЕК, на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 1,3 млн б/с. Такое же увеличение показателя ожидается и в 2025 году. В абсолютном значении предложение нефти от стран "не ОПЕК" в 2024 году ожидается на уровне 70,4 млн б/с, а в 2025 году - 71,7 млн б/с.

В 2024 году, согласно прогнозу ОПЕК, основным драйверами роста предложения станут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан. Увеличение предложения нефти, кроме шельфовой добычи в США, на которую придется 49% всего роста добычи стран "не ОПЕК", также поддержат шельфовые проекты, преимущественно в Латинской Америке. В то же время самое значительное снижение производство ожидается в Мексике и Анголе.

В 2025 году, по мнению ОПЕК, основной рост предложения нефти обеспечат США, Бразилия, Норвегия, Казахстан и Гайана, а его снижение продемонстрирует Мексика.