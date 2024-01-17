Россия в ноябре вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию

По данным ОПЕК, она обеспечила 21% поставок нефти в Китай и 38% - в Индию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия по итогам ноября 2023 года вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию. Это следует из январского отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

По данным организации, в ноябре Россия обеспечила 21% от общего объема импорта нефти Китаем против 17% в октябре. На Саудовскую Аравию пришлось почти 16% поставок, на Ирак - 10% и на Малайзию - 9%. В целом импорт нефти Китаем, по оценке ОПЕК, в 2023 году составил рекордные 11,7 млн баррелей в сутки (б/с).

По данным аналитического агентства Kpler, которые приводит ОПЕК, в Индии Россия уже больше года является лидером по поставкам нефти, обеспечив в ноябре 38% от общего объема импорта страны. Ирак обеспечил 14% поставок нефти, а Саудовская Аравия - 7%. Общий объем импорта нефти Индией в ноябре увеличился по сравнению с октябрем на 2%, до 4,5 млн б/с.