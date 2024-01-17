Страны ОПЕК в сделке ОПЕК+ нарастили добычу нефти в декабре на 79 тыс. б/с

В декабре реальный объем добычи этими странами составил 21,594 млн б/с

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Страны ОПЕК (кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы), участвующие в сделке ОПЕК+, в декабре 2023 года увеличили добычу нефти на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 21,594 млн б/с, в основном за счет роста производства в Нигерии и Ираке. Это следует из январского отчета ОПЕК.

Из данных за декабрь исключена Ангола, которая ранее заявила о выходе из ОПЕК. Таким образом, числом стран ОПЕК, входящих в ОПЕК+, сократилось с десяти до девяти. В рамках сделки ОПЕК+ целевой уровень производства девяти стран ОПЕК с октября 2022 года составляет 23,961 млн б/с. В декабре реальный объем добычи этими странами составил 21,594 млн б/с, что на 2,367 млн б/с ниже предусмотренного соглашением ОПЕК+ уровня.

Однако в параметрах сделки ОПЕК+ не учитываются добровольные сокращения добычи, которых ряд стран ОПЕК+, в том числе и некоторые страны ОПЕК, будут придерживаться с мая 2023 года до конца 2024 года. Общий объем этих сокращений составляет 1,66 млн б/с. Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу еще на 1 млн б/с с июля до конца первого квартала 2024 года, а Ирак, ОАЭ, Кувейт и Алжир в первом квартале добровольно снизят производство суммарно на 572 тыс. б/с.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 9 из 12 членов ОПЕК, поскольку Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В декабре добыча нефти в Венесуэле увеличилась на 7 тыс. б/с, до 786 тыс. б/с, в Ливии сократилась на 3 тыс. б/с, до 1,177 млн б/с, а Иран снизил добычу на 11 тыс. б/с, до 3,143 млн б/с.

В целом все 12 стран ОПЕК в декабре нарастили производство нефти на 73 тыс. б/с, до 26,7 млн б/с, в основном за счет увеличения добычи в Нигерии (+100 тыс. б/с) и Ираке (+23 тыс. б/с).