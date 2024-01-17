ОПЕК ожидает роста предложения нефти от стран "не ОПЕК" на 1,3 млн б/с

В абсолютном значении предложение нефти от стран "не ОПЕК" в 2024 году ожидается на уровне 70,4 млн б/с, а в 2025 году - 71,7 млн б/с

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз роста предложения нефти в 2024 году от стран, не входящих в ОПЕК, на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 1,3 млн б/с, следует из январского отчета ОПЕК. Такое же увеличение показателя ожидается и в 2025 году.

В абсолютном значении предложение нефти от стран "не ОПЕК" в 2024 году ожидается на уровне 70,4 млн б/с, а в 2025 году - 71,7 млн б/с.

В 2024 году, согласно прогнозу ОПЕК, основным драйверами роста предложения станут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан. Увеличение предложения нефти, кроме шельфовой добычи в США, на которую придется 49% всего роста добычи стран "не ОПЕК", также поддержат шельфовые проекты, преимущественно в Латинской Америке. В то же время самое значительное снижение производства ожидается в Мексике и Анголе.