ОПЕК считает, что Россия в 2024 году сохранит добычу жидких углеводородов

Организация учитывает все сделанные ранее объявления о снижении производства в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Добыча жидких углеводородов в России по итогам 2023 года снизилась на 2%, или на 250 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,78 млн б/с, считает Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК). ОПЕК учитывает все сделанные ранее объявления о снижении производства в рамках ОПЕК+.

При этом добыча жидких углеводородов в стране в 2024 году, как ожидается, сохранится на таком же уровне - около 10,77 млн б/с. Как говорится в отчете ОПЕК, эффект от запуска ряда новых нефтепроектов будет компенсирован снижением добычи на зрелых месторождениях страны.

В 2025 году, по прогнозу ОПЕК, добыча повысится на 30 тыс. б/с за счет расширения производства на месторождениях и запуска новых проектов.

Добыча нефти в России в ноябре 2023 года снизилась на 300 тыс. б/с и составила 9,2 млн б/с, При этом добыча жидких углеводородов уменьшилась в ноябре на 80 тыс. б/с, до 10,4 млн б/с.

В 2022 году добыча жидких углеводородов в РФ составляла в среднем 11,03 млн б/с, говорится в отчете. В первом квартале 2023 года она составляла 11,19 млн б/с, во втором - 10,86 млн б/с, в третьем - 10,78 млн б/с, в четвертом - 10,29 млн б/с.

В декабре Минэнерго РФ прогнозировало добычу нефти в стране по итогам 2023 года в объеме 523 млн тонн или чуть меньше, что примерно на 2% ниже уровня предыдущего года.

О добровольных сокращениях добычи

Несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, с весны 2023 года по конец 2024 года добровольно сокращают добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн б/с. В рамках этих договоренностей Россия сокращает добычу на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Параллельно РФ сокращает поставки на мировые рынки: в августе на 500 тыс. б/с, а с сентября до конца года - на 300 тыс. б/с.

В конце ноября некоторые участники ОПЕК+ приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях на первый квартал 2024 года, объем которых суммарно составит 2,2 млн б/с. Россия в первом квартале 2024 года будет снижать поставки нефти на 500 тыс. б/с.