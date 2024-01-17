В Нидерландах заявили о необходимости реформировать МВФ и международную банковскую систему

В настоящее время чаша весов слишком сильно склоняется в сторону глобального Севера, объяснил и. о. премьера страны Марк Рютте

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) и международная банковская система нуждаются в реформировании, чтобы больше учитывать интересы глобального Юга. Об этом заявил и. о. премьера Нидерландов Марк Рютте, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, посвященной расколу между глобальными Севером и Югом.

"Многосторонняя система нуждается в реформировании <...>, в том числе МВФ и международная банковская система, - отметил он. - В настоящее время чаша весов слишком сильно склоняется в сторону глобального Севера. Необходимо учитывать тот факт, что мир изменился. Она должна больше склоняться в сторону глобального Юга".

При этом Рютте не считает, что между Севером и Югом существует раскол. "Также как нет раскола между мультилатерализмом и национальными интересами, - подчеркнул и. о. премьера. - Это популисты сейчас говорят, что мультилатерализм является сумасшествием, и от него необходимо избавиться. Это две стороны одной монеты, и они обе необходимы - мультилатерализм и сильные государства".