Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ-ИН выпуска 52005 несостоявшимся

В ведомстве сообщили об отсутствии заявок по приемлемым уровням цен

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министерство финансов РФ сообщило о признании аукциона по размещению ОФЗ-ИН выпуска 52005 несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом выпуска № 52005RMFS 17 января 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - отмечается в сообщении.

Ранее Минфин анонсировал проведение 17 января аукционов по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26243 с погашением 19 мая 2038 года, а также ОФЗ-ИН выпуска 52005 с погашением 11 мая 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.

ОФЗ-ПД выпуска 26243 были размещены на сумму 97,053 млрд рублей при спросе 137,2 млрд рублей.