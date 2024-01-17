Российские рыбаки в 2023 году добыли свыше 5,3 млн тонн рыбной продукции

Это лучший показатель за последние 30 лет, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российскими рыбаками в 2023 году добыто свыше 5,3 млн тонн рыбной продукции. Об этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В 2023 году российскими рыбаками добыто свыше 5,3 млн тонн рыбы. Это лучший показатель за последние 30 лет", - сказал Шестаков.

По его словам, ситуация на рыбном рынке в России сбалансированная, увеличение импортных пошлин нецелесообразно. "В целом считаем, что ситуация на рынке сбалансированная. Увеличение импортных пошлин в настоящее время считаем нецелесообразным. Как вы, Владимир Владимирович, говорили, это может привести к росту стоимости на прилавках", - сказал Шестаков.

Он добавил, что динамика цен на рыбную продукцию в РФ разнонаправленная, в среднем в 2023 году наблюдался рост в пределах 9%. "Динамика цен сейчас на рыбную продукцию разнонаправленная. По некоторым видам мы даже наблюдаем снижение стоимости. Но в среднем за 2023 год наблюдался рост в пределах 9%", - сказал Шестаков.

Глава Росрыболовства также заявил, что на субсидирование перевозок лососевых и сардины иваси необходимо порядка 1 млрд рублей. "Субсидируем пока только минтай, наиболее массовая добыча которого у нас ведется. Было ваше поручение, прорабатываем сейчас с Минфином вопрос расширения меры поддержки на лососевые и на сардину иваси. Пока, к сожалению, столкнулись с вопросом, связанным с ограниченностью финансирования. Если найдем средства, то, конечно же, нам бы хотелось бы, чтобы и на эти виды мы смогли соответствующую меру поддержки распространить - это где-то порядка еще 1 млрд рублей", - сказал Шестаков.