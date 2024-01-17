В Maersk заявили, что перебои в судоходстве по Красному морю продлятся несколько месяцев

Атаки хуситов привели к "увеличению времени на транспортировку" грузов, а ситуация развивается непредсказуемо, сказал гендиректор корпорации Винсент Клерк

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Перебои в судоходстве через Красное море продлятся по меньшей мере несколько месяцев. С такой оценкой выступил генеральный директор крупнейшей в мире датской судоходно-логистической корпорации AP Moller-Maersk Винсент Клерк.

По его словам, атаки хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" на торговые суда в Красном море привели к "увеличению времени на транспортировку" грузов и "сбоям в цепочке поставок по крайней мере на несколько месяцев". "Надеюсь, сбои продлятся меньше, но могут и затянуться, потому что ситуация развивается непредсказуемо", - приводит его высказывания агентство Reuters.

Ранее на фоне участившихся атак хуситов от транзита через Красное море отказались датский контейнерный перевозчик Maersk, германская Hapag-Lloyd, швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC) и французская CMA CGM. Многие компании теперь направляют суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР. Этот путь занимает на 10-14 дней больше, что увеличивает издержки.

Агентство Bloomberg сообщило 16 января со ссылкой на главу отдела морских и грузовых перевозок страховой компании Marsh Маркуса Бейкера, что страховщики судов вносят ограничения в полисы страхования от военных рисков, чтобы не страховать связанные с США, Великобританией и Израилем суда, проходящие через Красное море. Как следует из данных сервиса Marine Traffic, количество коммерческих судов, следующих через Красное море, в январе сократилось более чем в два раза по сравнению с прошлым месяцем на фоне ударов США и Великобритании по объектам хуситов на территории Йемена.