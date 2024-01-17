"Сколково" в 2024 году привлечет 1 млрд рублей в проекты ИИ

Как отметили в пресс-службе "Сколково", по итогам 2023 года инновационный центр одобрил финансирование на общую сумму более 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) в 2024 году планирует привлечь более 1 млрд рублей финансирования на ИИ-проекты, сообщает пресс-служба "Сколково".

"В 2024 году мы планируем привлечь более 1 млрд рублей финансирования в проекты на основе искусственного интеллекта, из которых объем грантовой поддержки по нацпроекту "Цифровая экономика" составит не менее 500 млн рублей. Гранты чрезвычайно востребованы - спектр одобренных проектов на базе ИИ очень широк и охватывает самые разные отрасли российской экономики: строительство и ЖКХ, здравоохранение, промышленность, агропромышленный комплекс", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Сколково" Игоря Дроздова.

Отмечается, что по итогам 2023 года "Сколково" одобрил финансирование на общую сумму более 1,6 млрд рублей, где грантовая поддержка "Сколково" - более 820 млн рублей. Например, грант в размере 20 млн рублей получил проект программного обеспечения на основе алгоритмов искусственного интеллекта ГАУЗ "Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Республики Татарстан", который позволит в режиме реального времени проводить наблюдение за пациентами, находящимися в среднем и тяжелом состояниях, кроме того, грант в 47 млн рублей получила компания "СИК менеджмент груп", занимающаяся внедрением технологического обеспечения автоматизированной обработки сельскохозяйственных угодий.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Максима Колесникова, приведенным в сообщении, государство ориентировано на создание широкого рынка технологий, использующих в своей основе искусственный интеллект, а его применение в таких отраслях как промышленность, логистика, сельское хозяйство позволяет повысить эффективность отечественных предприятий и задает новые тренды развития отраслей экономики.

Претендовать на получение грантов могут пилотные проекты, предусматривающие применение искусственного интеллекта в производстве, операционной деятельности или в работе предоставляемых сервисов, размер гранта составляет от 20 до 100 млн рублей.