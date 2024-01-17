Стоимость строительства Ленского моста в Якутии оценили в 130 млрд рублей

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, проектирование объекта уже ведется

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Стоимость строительства моста через реку Лену в Якутии составит около 130 млрд рублей, работы будут рассчитаны на пять лет. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"По мосту, по Якутску, мы все решения приняли, деньги у нас в пятилетке заложены. Мы стоимость моста оптимизировали, договорились, что разделим эти [затраты] между регионом, Минфином и концессионером. Коллеги говорят, что они не уложатся в эти деньги, но так как мы уже окончательно стоимость определили, то пусть работают над оптимизацией. Напомню, что у нас началось с 220 млрд рублей, сейчас у нас утвержденная стоимость - порядка 130 млрд рублей на пять лет", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что проектирование моста уже ведется.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Ленский мост позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, который соединит три федеральные и пять региональных автодорог, железнодорожную магистраль Амура, якутский аэропорт, речной порт, повысит транспортную доступность в республике более чем в четыре раза.