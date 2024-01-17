Путин удивился, что технику для аэродромов регистрировал Минсельхоз

Президент поручил решить вопрос с регистрацией этой техники

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил решить вопрос с регистрацией техники, которая используется в аэропортах и на аэродромах, "в соответствии со здравым смыслом".

"Надо это все привести в нормальное состояние в соответствии со здравым смыслом и потребностями экономики и соответствующих отраслей", - отметил глава государства на совещании с членами кабмина. "Я с удивлением узнал, что регистрацией аэродромной техники занималось министерство сельского хозяйства", - добавил Путин.

Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров пояснил, что так сложилось с советских лет, когда одновременно Минсельхоз занимался регистрацией тракторов и комбайнов. Президент поручил довести решение этого вопроса до конца.

Путин в ходе рабочей поездки в Хабаровск 11 января пообщался с дальневосточными предпринимателями. Тогда генеральный директор производственной компании "Региональный технический центр" Евгений Стадников рассказал, что машиностроители столкнулись с "практически неразрешимой проблемой" в вопросе госрегистрации аэродромной техники, вызванной несогласованностью нормативных правовых актов. В частности, есть закон о самоходных машинах, который регламентирует, что аэродромная техника и оборудование не подлежат государственной регистрации в органах Гостехнадзора как самоходные машины, и есть приказ Минтранса, согласно которому все единицы наземной техники должны быть с государственными регистрационными знаками, пояснил Стадников.

Путин тогда отметил, что этот вопрос может быть решен в течение ближайшего месяца-полутора.