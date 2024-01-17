Резиденты ТОР в ДФО смогут ставить на паузу действие льгот по страховым взносам

Воспользоваться мерой поддержки компании смогут на этапе строительства

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Резиденты территорий опережающего развития на Дальнем Востоке смогут приостанавливать действие льготы на уплату страховых взносов. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Льготный период для компаний, запустивших проекты до 1 января 2022 года, пока начинается со вступления компании в ТОР.

"Основная нагрузка ложится на бизнес после ввода объекта в эксплуатацию, в то время как на этапе строительства льгота приносит меньше пользы. Для того чтобы сохранить конкурентоспособность условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке, мы оперативно подготовим изменения в законодательство, чтобы резиденты ТОР могли более эффективно реализовывать новые проекты. Дадим им возможность ставить на паузу льготу по уплате страховых взносов на период строительства", - сказал он.

По словам министра, право на отсрочку появится у резидентов ТОР, получивших статус с 1 января 2020 года. "Это сбалансированный подход - с одной стороны, поможет запустить проекты компаниям, столкнувшимся с вызовами пандемии и санкций, и при этом не создаст несправедливых условий для компаний, чрезмерно затянувших проекты", - резюмировал Чекунков.

Изменения не потребуют дополнительных бюджетных расходов и принесут допдоход в 2025-2027 годах - компании, решившие поставить льготу на паузу, будут платить страховые взносы по полной ставке, подчеркнул глава Минвостокразвития.