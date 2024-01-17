Минпромторг намерен поставить аэролодки для переправы через Анадырский лиман к августу

Общая стоимость судов составляет около 120 млн рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает на поставку пяти аэролоток (четыре "Севера" и один "Фантом") для переправы через Анадырский лиман к августу. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Вы поставили задачу, как обеспечить транспортировку жителей с одной стороны на другую по заливу, особенно в период межсезонья, когда и суда не ходят, и еще лед не устоялся. Мы отработали и с администрацией Анадыря, с Чукоткой. Пришли к предложению закупить четыре "Севера" - это амфибия, и "Фантом". Поэтому, если поддерживаете, то мы оперативно запустим сейчас производство, закупим и обеспечим поставку", - обратился Мантуров к президенту.

"Шесть - максимум семь месяцев. Я считаю, что к августу мы должны постараться поставить", - добавил вице-премьер, отвечая на вопрос Путина о том, когда будет обеспечена поставка.

По словам Мантурова, лодки будут востребованы для порядка 300 человек в день. "Примерно 120 млн рублей будут стоить все эти пять машин", - отметил зампред правительства.

Ранее глава региона Владислав Кузнецов сообщил, что для нужд жителей Чукотки благодаря федеральному финансированию закупят пять аэролодок для переправы через Анадырский лиман, по разным берегам которого находятся город Анадырь и аэропорт Угольные Копи.

Окружная столица отрезана от поселка Угольные Копи, где расположен главный аэропорт Чукотки, водами Анадырского лимана. Зимой жители округа добираются до этого населенного пункта по ледовой переправе, которая обычно открывается в феврале, летом и в межсезонье - на баржах, вертолетах и глиссерах.