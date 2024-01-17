Минвостокразвития готово распространить допвыплаты на погашение ипотеки на семь регионов

В списке Приморский, Камчатский и Хабаровски край, Чукотский автономный округ, Амурская, Магаданская и Еврейская автономная области

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики готово оперативно распространить программу поддержки многодетных семей, по которой при рождении третьего и последующего ребенка семья может погасить ипотеку на 1 млн рублей, на семь дальневосточных регионов, включая Приморье и Чукотку. Об этом сообщил глава министерства Алексей Чекунков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Мы вместе с Минтрудом и Минфином готовы оперативно внести изменения в правила программы и распространить ее действие не только на Чукотку, но и на другие регионы Дальнего Востока, где рождаемость в многодетных семьях ниже среднего по округу", - сказал он.

По словам министра, помимо Приморья и Чукотки, это Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатка и Магадан. Чекунков напомнил, что программа надбавки с 2023 года действует в Приморье, в результате количество обращений многодетных семей за данной мерой поддержки выросло в три раза по сравнению с базовым 2019 годом. Количество рождений третьего и последующих детей увеличилось за год более чем на 3%.

Во время рабочей поездки на Дальний Восток Владимир Путин предложил ввести дополнительные выплаты за рождение третьего ребенка, которые будут направлены на погашение ипотеки в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью. Министр напомнил, что многодетная семья из Анадыря просила распространить на Чукотку программу поддержки многодетных семей, по которой при рождении третьего и последующего ребенка семья может погасить ипотеку на 1 млн рублей.