Аукцион по продаже Росспиртпрома не состоится из-за отсутствия заявок

Он был запланирован на 24 января

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Аукцион по продаже 100% акций Росспиртпрома, запланированный на 24 января, не состоится из-за отсутствия заявок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росимущества.

"Аукцион по продаже акций (Росспиртпрома - прим. ТАСС), назначенный на 24 января 2024 года, не состоится в связи с отсутствием заявок", - заявили в Росимуществе.

Росимущество повторно выставит актив на торги, информация о них будет опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

Пакет акций АО "Росспиртпром" включен в Прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2022-2024 годы. В декабре 2023 года Росимущество выставило на торги 100% пакет акций предприятия. Стартовая цена аукциона составляла 10,61 млрд рублей, заявки на участие в торгах принимались до 15 января 2024 года.

Согласно материалам к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы, российский бюджет может получить от приватизации федерального имущества в 2024 году 1,229 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах - по 1,226 млрд рублей.