"Аэрофлот" расширит полетную программу в Таиланд из Петербурга

Рейсы будут осуществляться трижды в неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" с 9 февраля запустит новый прямой рейс из Санкт-Петербурга на курортный остров Пхукет в Таиланде. Первые два прямых рейса из Пулково на остров перевозчик запустил в октябре 2023 года, в связи с ростом спроса по этому направлению еженедельно по маршруту будут летать три самолета "Аэрофлота", сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

"Аэрофлот" с 9 февраля увеличивает количество прямых рейсов из Санкт-Петербурга на остров Пхукет (Таиланд). В дополнение к двум еженедельным полетам авиакомпания добавляет новый рейс - по пятницам. Прямые рейсы из Санкт-Петербурга на Пхукет "Аэрофлот" выполняет с 29 октября 2023 года", - рассказали в пресс-службе.

Теперь рейсы "Аэрофлота" будут отправляться на Пхукет по четвергам, пятницам и воскресеньям, в направлении Петербурга вылеты будут осуществляться по вторникам, пятницам и субботам. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A330-300. Время в пути без пересадок составит более 10 часов.

Как сообщал ТАСС в сентябре, россияне заняли до 90% рынка аренды недвижимости на острове Пхукет в Таиланде, значительно опередив по числу бронирований граждан КНР, которые лидировали по этому показателю до пандемии. Управление по туризму Королевства Таиланд рассчитывает, что на фоне ограничений на полеты в западные страны в 2024 году страна примет рекордные 2 млн туристов из России.