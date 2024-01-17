В Москве на фармпредприятиях появится более 1,5 тыс. рабочих мест в рамках инвестпроектов

В рамках проектов появятся технопарк с распределительным центром, производство средств личной гигиены и индивидуальной защиты и промышленный комплекс

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. рабочих мест появится в Москве на фармакологических предприятиях в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В рамках масштабных инвестиционных проектов, которые город одобрил с 2016 года, появятся в том числе фармацевтические предприятия. Там будут выпускать лекарства, медизделия, косметические средства для медучреждений и ветеринарные препараты. Для этого инвесторам уже предоставили или передадут в аренду участки общей площадью более 16,7 га. На производства смогут трудоустроиться свыше 1,5 тыс. человек", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в Северо-Восточном административном округе на земельном участке площадью более 15,5 га инвестор возведет технопарк с распределительным центром. Реализация проекта позволит выстроить логистику и обеспечить своевременную поставку лекарств в больницы и аптеки города. На предприятии организуют 1 тыс. рабочих мест.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, на северо-востоке столицы на земельном участке площадью 0,66 га инвестор возведет производство средств личной гигиены и индивидуальной защиты. Кроме того, на предприятии наладят выпуск косметических средств для ухода за кожей. На завод смогут трудоустроиться свыше 50 человек. Также более 260 специалистов смогут трудоустроиться на предприятие полного цикла по выпуску лекарственных средств, которое появится в Юго-Восточном административном округе.

"На юго-востоке столицы инвестор возводит промышленный комплекс площадью свыше 4 тыс. кв. м. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город без торгов выделил в аренду участок площадью 0,21 га на Новохохловской улице. Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные работы", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.