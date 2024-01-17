Минфин проработает увеличение субсидирования перевозки рыбы

Глава ведомства Антон Силуанов напомнил, что Минфин предусмотрел на эту меру поддержки более 6 млрд рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Минфин России предусмотрел на субсидирование перевозок рыбы более 6 млрд рублей. Совместно с Минсельхозом Министерство финансов проработает увеличение этой меры поддержки. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Мы учли хорошую сумму на субсидирование [перевозок рыбы] - 6,3 млрд рублей. Это льготы по транспортировке. Хотелось бы, чтобы коллеги, как всегда, приоритеты определили, что в первую очередь перевозить, на что деньги эти направлять. Но если будет сложно, мы проработаем с Минсельхозом и, думаю, найдем источники. Отработаем", - сказал Силуанов.

Ранее президент России в ходе совещания обратил внимание на то, что сейчас субсидируются перевозки некоторых видов рыбы, а некоторых нет, и рыбакам их трудно поставлять в европейскую часть.

В свою очередь, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подтвердил, что субсидируется пока только минтай. Шестаков отметил, что Росрыболовство прорабатывает с Минфином расширение этой меры поддержки на лососевые и иваси. "Пока, к сожалению, столкнулись с вопросом, связанным с ограниченностью финансирования", - сообщил он.

"Если найдем средства, то, конечно же, нам бы хотелось бы, чтобы и на эти виды мы смогли соответствующую меру поддержки распространить - это где-то порядка еще 1 млрд рублей", - сказал Шестаков.