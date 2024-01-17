Решетников заявил, что размер субсидии на развитие туризма может составить 30 млн рублей

Министр экономического развития РФ сообщил, что больше половины средств придется на Дальний Восток и Арктику

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Минимальный размер единой субсидии на развитие туризма в России может составить 30 млн рублей на регион. Это будет актуально, в том числе, для регионов Дальнего Востока, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Небольшие регионы получили буквально несколько миллионов рублей - такие, как Чукотка, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магадан и так далее. И действительно, там за несколько миллионов рублей ничего не сделать значимого. Поэтому мы предлагаем установить минимальный размер субсидии - не менее 30 млн рублей на регион. А значит, это дополнительно 200 млн рублей по году, из которых для 17 регионов это актуально", - сказал он.

При этом больше половины средств придется на Дальний Восток и Арктику, отметил министр. По его словам, в качестве источника финансирования могут быть использованы дополнительные поступления от повышения импортных пошлин на вино из недружественных стран. "Я напомню, что в прошлом году мы повышали эти ставки и договорились, что половина средств пойдет на поддержку туризма. <…> Мы денег получили существенно больше, чем планировали. Поэтому мы предлагаем из этой половины, которая должна идти на туризм, 200 млн рублей выдать и эти небольшие регионы поддержать", - пояснил Решетников.

Строительство модульных отелей

Для возведения модульных гостиниц можно использовать только конструкции заводского производства, при этом на Дальнем Востоке мало точек заводского производства модульных конструкций, сказал глава Минэкономразвития. "И коллегам приходится везти модули из Новосибирска и Иркутска автотранспортом и по железной дороге чуть ли не из Подмосковья. Это, конечно, серьезные затраты на логистику", - отметил он.

По словам Решетникова, министерство предлагает внести изменения в правила предоставления субсидий и уже с этого года разрешить регионам Дальнего Востока и Арктики самим определять перечень удаленных муниципалитетов, на которые не будут распространяться требования по заводскому производству таких конструкций.