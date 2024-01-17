Шадаев ознакомился с цифровыми достижениями регионов на выставке "Россия"

На стенде Краснодарского края министра цифрового развития встретили с хлебом и солью, а на стенде Калмыкии ему подарили платок Хадак

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев осмотрел на выставке-форуме "Россия" цифровые достижения и продукты, которые были созданы в российских регионах.

Так, министр и сопровождающие его замминистра цифрового развития Андрей Заренин и сенатор Константин Долгов, депутат Госдумы Александр Хинштейн ознакомились с цифровыми продуктами, которые были созданы в Татарстане, Калмыкии, Пермском и Краснодарском краях, Тульской, Московской, Калужской, Нижегородской, Владимирской, Ростовской, Самарской и Ярославской областях и в Москве.

На стенде Краснодарского края Шадаева встретили по старинной русской традиции с хлебом и солью, а на стенде Калмыкии министру подарили платок Хадак.

"Представленные на выставке цифровые достижения регионов показывают высокий уровень цифровой зрелости нашей страны", - сказал ТАСС Шадаев.