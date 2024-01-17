В "Билайне" ожидают рост выручки и чистой прибыли за 2023 год относительно 2022 года

Выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности в 2022 году составила 286,7 млрд рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Выручка и чистая прибыль компании "Вымпелком", представляющей бренд сотовой связи "Билайн", за 2023 год будут выше, чем за 2022 год, сообщил в интервью ТАСС на площадке международной выставки-форума "Россия" гендиректор компании Александр Торбахов. В октябре 2023 года сотовый оператор покинул контур нидерландской группы Veon - четвертый квартал стал для него первым как для полностью российской компании.

"Выше", - сказал Торбахов, отвечая на соответствующий вопрос. "И темпы роста [будут], которых очень давно, 10 лет, не было. И самое главное, что это не однократный всплеск, а последовательные, все улучшающиеся, результаты, так скажем, трехлеток. Постепенного улучшения тоже не было очень давно", - добавил Торбахов.

Выручка "Билайна" по международным стандартам финансовой отчетности в 2022 году составила 286,7 млрд рублей. Капитальные затраты "Билайна" составили 59,3 млрд рублей, снизившись на 20,9% по сравнению с предыдущим годом. Выручка компании за IV квартал 2022 года составила 74,7 млрд рублей.