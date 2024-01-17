Москва намерена передавать свой опыт развития города индийским партнерам в разных штатах

Столица планирует сотрудничать со штатами Махараштра, Уттар-Прадеш и Андхра-Прадеш

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /ТАСС/. Москва намерена развивать сотрудничество по меньшей мере с четырьмя индийскими штатами, передавая партнерам в Индии свой опыт развития современных и безопасных городов. Об этом заявил журналистам министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, возглавляющий российскую делегацию на выставке Smart Cities India Expo, стартовавшей в Дели.

"Многие годы мы сотрудничаем с Нью-Дели. Мы также выступили с инициативой по подписанию программы взаимодействия с Махараштра, Уттар-Прадеш, Андхра-Прадеш. Потому что мы думаем, что все эти штаты имеют много общего с нами. У нас одинаковые вызовы", - отметил он.

"Мы были бы рады взаимодействовать также с Бангалором - высокотехнологичной столицей Индии, у которой много технопарков и индустриальных кластеров", - добавил Черемин, отметив, что московское правительство также развивает индустриальные центры.

По словам министра, на протяжении последних 75 лет между Индией и Россией складывается прекрасное сотрудничество. "У нас особое привилегированное стратегическое партнерство, огромный потенциал для развития двусторонней торговли, особенно в таких отраслях как умные и безопасные города, космос, высокие технологии", - сказал он.

Власти российской столицы представляют на выставке в Нью-Дели новейшие достижения по программе "Умный город". Посетителям организованного в рамках выставки российского стенда демонстрируют, как Москва достигает целей устойчивого развития, создания комфортной городской среды. Индийским партнерам рассказывают об информационных и высокотехнологичных решениях и успешном опыте реализации проекта "Умный город", про интеллектуальную транспортную систему, предоставление государственных услуг онлайн, платформу "Московская электронная школа", использование искусственного интеллекта.