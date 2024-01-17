Москва представила в Индии решения для инициативы "Умные города"

Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин отметил, что столица РФ представляет в экспозиции свои достижения за последнее 10-летие

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /ТАСС/. Москва впервые приняла участие в международной выставке Smart Cities India 2024, которая открылась в Нью-Дели, и представляет на ней цифровые технологии и решения от столичных компаний. Как сообщил ТАСС министр московского правительства, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, столица представляет в экспозиции свои достижения за последнее 10-летие.

"Правительство Москвы впервые представило на этой выставке стенд, где демонстрируются цифровые продукты и решения компаний, которые участвовали в реализации инициатив "Умный и безопасный город" в столице. Я уверен, что наши предложения вызовут большой интерес у индийских партнеров", - рассказал Черемин, добавив, что свои разработки представили 13 компаний.

Черемин отметил, что в настоящее время Москва - один из самых динамично развивающихся мегаполисов мира. За последнее 10-летие столица реализовала много цифровых технологий и решений почти во всех областях, от градостроительства, транспорта, до образования, медицины, управления жилищным комплексом. Москва имеет опыт комплексного развития территорий, например, проект СберСити. "В Индии сегодня реализуется инициатива "Умные города", в которую включены множество мегаполисов по всей стране. Сегодня у Москвы есть решения, которые могут использоваться нашими индийскими партнерами для реализации этих программ", - сказал собеседник агентства.

В разговоре с журналистами Черемин также отметил, что Индия имеет большой опыт в отраслях программирования, IT-технологий, кибербезопасности. "Это может дать синергичный эффект не только для Москвы и Нью-Дели, больших мегаполисов, но и для всех наших жителей. Самое важное - это то, что сейчас двусторонняя торговля между нашими странами растет. Это может простимулировать рост инвестиций в высокие технологии в обеих странах", - подчеркнул он.

Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы констатировал, что столица РФ многие годы сотрудничает с Нью-Дели. "На мой взгляд сейчас прекрасный момент для индийских компаний, чтобы прийти в Россию не только потому, что многие западные компании ушли, а потому, что у нас много общего", - заключил Черемин.

Москва стала почетным гостем на Церемонии открытия выставки. В рамках выставки состоялась и церемония открытия стенда российской столицы, в которой принял участие главный гость - губернатор штата Уттаракханд Гурмит Сингх. Черемин рассказал губернатору о достижениях Москвы.