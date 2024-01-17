Генсек ОПЕК считает затруднительным достижение пика спроса на нефть к концу десятилетия

Хайсам аль-Гайс отметил, что "в 2024 году предложение нефти продолжает увеличиваться благодаря улучшению экономики и постоянному прогрессу в области технологий, который помогает снизить затраты, открывает новые рубежи и добавляет новые запасы"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Достижение пика спроса на нефть к концу десятилетия представляется затруднительным, ни в одном надежном краткосрочном или долгосрочном прогнозе уже не содержатся такие утверждения. С таким мнением выступил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в своей статье "История "нереализованных" пиков", опубликованной на сайте организации.

Аль-Гайс обратил внимание, что, начиная с конца 1880-х годов, в мире регулярно звучала идея о достижении пика производства нефти. Так, согласно прогнозам, в конце XIX века ожидалось истощение запасов в США из-за падения добычи нефти в Пенсильвании. В середине XX века геологи, напоминает генсек ОПЕК, прогнозировали достижение пика добычи нефти к 2000 году на уровне 34 млн баррелей в сутки (б/с). Однако аль-Гайс отметил, что мировой объем предложения нефти достиг этого уровня уже к 1967 году, а к концу века превысил 65 млн б/с.

Затем последовали прогнозы о пике добычи нефти в 2004-2005 годах, добавил аль-Гайс. "На протяжении всей истории повторяющиеся прогнозы о пике предложения постоянно сдвигались вперед в будущее и на более высокие уровни, - сказал он. - В 2024 году предложение нефти продолжает увеличиваться благодаря улучшению экономики и постоянному прогрессу в области технологий, который помогает снизить затраты, открывает новые рубежи и добавляет новые запасы. Более того, нет опасений по поводу доступной ресурсной базы, которая является достаточно большой для этого века и за его пределами".

Смещение фокуса на пик спроса

Генсек ОПЕК подчеркнул, что сейчас почти нет разговоров о пике предложения нефти, фокус сместился на пик спроса на нефть, поскольку некоторые аналитики продвигают "теоретические установки", в которых нефть не должна быть часть устойчивого будущего энергетики. Он указал, что текущий уровень спроса превысил доковидный уровень 2019 года, хотя аналитики предполагали в начале пандемии, что спрос на нефть никогда больше не восстановится до уровня 2019 года и выше. "Доклад Citibank от 2013 года под названием "Мировой рост спроса на нефть - конец близок" допускал, что спрос может достигнуть максимума быстрее, чем предполагал рынок. Тем не менее, спрос на нефть в 2012 году был ниже 90 млн б/с, а сегодня он выше 100 млн б/с", - добавил аль-Гайс.

По его словам, ни в одном надежном краткосрочном и долгосрочном прогнозе уже не фигурируют утверждения о пике спроса на нефть. Генсек ОПЕК привел в пример прогнозы на 2023 и 2024 годы. Так, он отметил, что ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в 4,7 млн б/с за эти два года, ESAI Energy - рост также более чем на 4 млн б/с, примерно такие же оценки приводят Rystad Energy и Argus. "Даже МЭА видит рост [спроса на нефть] в 3,4 млн б/с в 2023-2024 годах", - указал он.

"Учитывая все эти тренды, затруднительно увидеть достижение пика спроса на нефть к концу десятилетия, всего лишь через шесть лет. В конце концов, пик предложения нефти так и не наступил, и прогнозы по пику спроса следуют этому же тренду, - заключил аль-Гайс. - Снова и снова нефть не поддается ожиданиям по пику. Логика и история говорят о том, что так и продолжится. Это все подчеркивает необходимость инвесторов признать, что нужны постоянные инвестиции в нефтяную отрасль сегодня, завтра и многие десятилетия в будущем".