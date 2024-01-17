Вице-премьер Молдавии заявил об отсутствии намерений давить на предприятия Приднестровья

Таможенные льготы для них были отменены, чтобы поставить их в равные условия с молдавскими, отметил Олег Серебрян

КИШИНЕВ, 17 января. /ТАСС/. Правительство Молдавии не намерено оказывать давление на предприятия Приднестровья. Таможенные льготы для них были отменены, чтобы поставить их в равные условия с молдавскими. С такими заверениями выступил на брифинге вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян, подводя итоги состоявшейся накануне встречи с главой МИД Приднестровья Виталием Игнатьевым.

"Таможенный кодекс изменен не только для Приднестровья, но и в целом по Молдове. Согласно его новым положениям, введены единые сборы для предпринимателей на обоих берегах Днестра. Мы не хотим душить бизнес с левого берега Днестра. Мы хотим, чтобы он функционировал, но в соответствии с законами Республики Молдова, в том же конкурентном поле", - сказал Серебрян.

По его словам, в новом кодексе аннулируются сборы за осуществление таможенных процедур, которые выплачивали только экономические агенты приднестровского региона, и введены таможенные пошлины для всех экономических агентов, осуществляющих экспортно-импортные операции. "Это не акцизы и не налог на добавленную стоимость, а пошлины. Они несколько выше, чем прежняя плата за таможенные процедуры, но это небольшие суммы. Кроме того, эти пошлины не применяются по отношению к странам, с которыми у Молдовы есть режим свободной торговли - это страны ЕС, СНГ, Турция и другие государства", - пояснил вице-премьер.

Серебрян подчеркнул, что прошедшая в офисе ОБСЕ встреча с Игнатьевым была результативной. По словам вице-премьера, власти Приднестровья заверили, что не будут чинить препятствий для деятельности школ на румынском языке в Приднестровье и работы молдавских фермеров в Дубоссарском районе.

Кишинев с 1 января отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для фермеров из Молдавии, владеющих угодьями в Дубоссарском районе вдоль главной приднестровской автотрассы Рыбница - Тирасполь.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала несколько жестких заявлений в адрес Приднестровья и отказалась встречаться с лидером непризнанной республики Вадимом Красносельским. Сегодня Тирасполь призывает к возобновлению переговоров на всех площадках, включая формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США). Там обвиняют Молдавию в блокировании этих инициатив.