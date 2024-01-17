В Северной Осетии селам выдали свыше 1 тыс. га пастбищных земель в 2023 году

В это число входит больше 10 участков в Правобрежном, Кировском, Ардонском, Ирафском, Алагирском и Пригородном районах

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. га пастбищных земель получили сельские поселения Северной Осетии в 2023 году, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Наши сельские поселения в 2023 году получили более 1 тыс. га пастбищных земель. Это больше 10 участков в Правобрежном, Кировском, Ардонском, Ирафском, Алагирском и Пригородном районах. Земли выделило районам из республиканской собственности наше Мингосимущества и земельных отношений", - говорится в сообщении.

Руководитель региона отметил, что часто в социальных сетях владельцы крупного и мелкого рогатого скота жалуются на недостаток пастбищ. Животные пасутся в неположенных местах, портят имущество, мешают передвижению транспорта и, к сожалению, порой становятся причиной ДТП.

"Поэтому стараемся эту проблему решать. Планируем расширять пастбищные угодья во всех районах Северной Осетии", - заключил глава.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики, в 2022 году сельские поселения получили 1,2 тыс. га пастбищных земель.