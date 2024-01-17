Минск и Москва согласовали 24 импортозамещающих проекта, финансируемых РФ

Еще пять проектов находятся на завершающей стадии согласования, сообщила пресс-служба белорусского правительства

МИНСК, 17 января. /ТАСС/. Белоруссия и Россия согласовали 24 проекта в сфере импортозамещения, еще 5 проектов находятся на завершающей стадии согласования. Об этом сообщила пресс-служба белорусского правительства по итогам встречи вице-премьера Петра Пархомчика с вице-премьером, главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

"Российская сторона проинформировала, что в настоящее время министерствами промышленности двух стран согласованы 24 импортозамещающих инвестиционных проекта, финансируемых за счет кредитных ресурсов Российской Федерации. Дополнительно одобрены еще 3 проекта, 5 проектов находятся на завершающей стадии согласования", - отметили в белорусском Совмине.

По данным правительственной пресс-службы, Пархомчик и Мантуров обсудили результаты совместной работы по отдельным вопросам реализации единой промышленной политики, а также разработки правил подтверждения производства промышленной продукции на территории Союзного государства. Соответствующие документы планируется подписать в ближайшее время, уточнили в пресс-службе. В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы поставки в 2024 году двигателей, производимых Уральским и Коломенским моторными заводами, для установки на карьерную самосвальную технику "Белаз", проинформировали там.

Кроме того, сообщили в Совмине, руководство Минпромторга России выразило заинтересованность в совместной работе по созданию дополнительных производственных мощностей и центра компетенций на территории Белоруссии по выпуску в интересах белорусских и российских заказчиков сложных компонентов высокоскоростных редукторов.

Соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд рублей, который будет направлен на реализацию проектов в сфере импортозамещения на фоне западных санкций, Москва и Минск заключили в ноябре 2022 года. При кооперации с российской стороной предусматривается, что выполняться проекты будут в Белоруссии. В ноябре минувшего года вице-премьер Пархомчик сообщил, что по 13 проектам уже заключены кредитные договора с банками, подписаны контракты на поставку оборудования, первые пять проектов будут завершены в 2025 году.