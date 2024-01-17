В Австрии назвали санкции против РФ причиной высокой инфляции в республике

Председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы Герберт Кикль в числе других причин назвал финансирование киевского режима

ВЕНА, 17 января. /ТАСС/. Председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль назвал финансирование киевского режима и антироссийские санкции ЕС в числе причин высокой инфляции в республике в 2023 году.

"Корни этой чрезвычайно высокой инфляции кроются в режиме коронавирусного принуждения, при котором наша экономика была задушена произвольными блокировками и закрытием заводов, и в режиме санкций, введенных ЕС, что привело к взрывному росту цен на энергоносители <...>. Вместо реальной помощи существует только благотворительность для собственного населения, в то время как у властей миллиарды денег налогоплательщиков уходят на нужды ЕС, режима [президента Украины Владимира] Зеленского и нелегальных иммигрантов", - приводит слова Кикля пресс-служба АПС.

Статистическое ведомство Австрии в среду представило итоговые данные об инфляции в стране за 2023 год. Уровень роста цен по итогам прошлого года составил 7,8%, почти в четыре раз привысив целевой показатель Европейского центрального банка в 2%. В 2022 году инфляция в республике достигала значения в 8,6%, самого высокого с 1974 года. Жители Австрии выбрали словом 2022 года "инфляцию", проголосовав за этот вариант в опросе Австрийского агентства печати и Общества австрийского варианта немецкого языка.

Согласно данным социологического опроса от 10 января, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой страны (28,5%). Правящие Австрийская народная партия (20,9%) и "Зеленые" (9,5%) суммарно пользуются поддержкой 30,4% населения.