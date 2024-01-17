В России инфляция с 10 по 15 января замедлилась до 0,13%

По данным Росстата, с начала января потребительские цены в РФ выросли на 0,39%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 10 по 15 января 2024 года составила 0,13%, следует из данных Росстата. Ранее - с 1 января по 9 января 2024 года - в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,26%.

С начала января потребительские цены в РФ выросли на 0,39%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 15 января 2024 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,45%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на огурцы - на 3%, помидоры - на 2%, белокочанную капусту- на 1,9%, столовую свеклу - на 1,7%, бананы - на 1,5%, картофель - на 1,4%, репчатый лук и морковь - на 1,2%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,8%, баранину, мясные и овощные консервы для детского питания - на 0,7%, яблоки - на 0,6%, сливочное масло, маргарин, твердые, полутвердые и мягкие сыры, муку пшеничную - на 0,4%, говядину, молоко пастеризованное, творог, сухие молочные смеси для детского питания, поваренную соль и печенье - на 0,3%, мороженую рыбу, подсолнечное масло, вермишель, водку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, вареные колбасы, пшеничный сметану, хлеб - на 0,1%.

В то же время снизились цены на мясо кур - на 0,9%, пшено - на 0,3%, свинину, сосиски, сардельки, куриные яйца, макаронные изделия - на 0,2%, сахар-песок и черный чай - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали корвалол - на 1,1%, аллохол - на 0,7%, валидол и эргоферон - на 0,6%, комбинированные анальгетики и ренгалин - на 0,5%, нимесулид - на 0,4%, левомеколь и поливитамины - на 0,3%, метамизол натрия (отечественный анальгин) - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены: на сухие корма для домашних животных - на 0,5%, туалетные бумагу и мыло - на 0,2%, зубные пасты, гигиенические прокладки и спички - на 0,1%.

Цены снизились на стиральные порошки - на 0,3%, детские подгузники - на 0,2%, пеленки для новорожденных и хозяйственное мыло - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров цены выросли на женские колготки - на 1,1%, телевизоры - на 0,8%, мужские носки - на 0,7%, смартфоны, электропылесосы, кроссовки для взрослых - на 0,6%, детские кроссовки - на 0,4%, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты, детские джинсы и футболки - на 0,3%, легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром, обрезные доски, мужские майки, футболки, спортивные костюмы для детей, шампуни - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в среднем практически не изменились.

Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 4,4%.

Тарифы на проезд и метро в среднем по России выросли на 0,9%, городском автобусе и троллейбусе - на 0,3%.

Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты выросла на 2,1%, санатории - на 1%, проживания в гостиницах 4-5 звезд - на 0,3%, в гостиницах 1-2 звезды или в мотелях - на 0,1%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем по России выросла на 0,3%.

Из остальных видов услуг выросли цены на мойку легкового автомобиля - на 0,8%, модельную стрижку в женском зале - на 0,3%, модельную стрижку в мужском зале - на 0,2%, ремонт телевизоров - на 0,1%.