В России куриные яйца с 10 по 15 января подешевели впервые за полгода

По данным Росстата, также снизились цены на мясо кур, пшено, свинину, сосиски, сардельки и макаронные изделия

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Стоимость куриных яиц в России с 10 по 15 января 2024 года снизилась на 0,2% - впервые с июня 2023 года, следует из данных Росстата.

"Снизились цены: на мясо кур (-0,9%), пшено (-0,3%), свинину, сосиски, сардельки, яйца куриные, макаронные изделия (-0,2%)", - говорится в материалах.

В предыдущий раз цены на куриные яйца в России снижались на неделе с 20 по 26 июня 2023 года - на 0,36%.

По данным статистики, с 10 по 15 января 2024 года выросли цены на консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,8%, баранину, консервы мясные и овощные для детского питания - на 0,7%, масло сливочное, маргарин, сыры твердые, полутвердые и мягкие, муку пшеничную - на 0,4%, говядину, молоко пастеризованное, творог, смеси сухие молочные для детского питания, соль поваренную и печенье - на 0,3%, рыбу мороженую, масло подсолнечное, вермишель, водку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, колбасы вареные, сметану, хлеб пшеничный - на 0,1%.

Также выросли цены на картофель - на 1,35%, капусту белокочанную - на 1,9%, репчатый лук - на 1,21%, столовую свеклу - на 1,72%, морковь - на 1,23%, огурцы - на 2,99%, помидоры - на 1,98%, яблоки - на 0,63%, бананы - на 1,47%.

О ценах на куриное мясо и яйца

В пресс-службе Минпромторга РФ указали, что стоимость куриного мяса и яиц в России снижается после изменения ценовых предложений от производителей. "После дальнейшего снижения цен от производителей данной продукции на полках российских магазинов эта динамика продолжит отражаться в самые короткие сроки", - сообщили в министерстве.

В Минпромторге также отметили, что российские торговые сети, в принципе, стараются не повышать цены на социально значимые продукты питания, а также устанавливают нулевую или даже отрицательную торговую наценку на продукты за счет собственной маржи. Торговые сети также стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары, добавили в министерстве.