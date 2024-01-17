Бензин с 9 по 15 января подорожал на две копейки

По данным Росстата, средняя цена на дизельное топливо уменьшилась на копейку и составила 64,46 рубля

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 9 по 15 января 2024 года выросли на 2 копейки - до 54,92 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 1 копейку и составили 50,52 рубля за литр. Средние цены на бензин Аи-95 также поднялись на 1 копейку, до 55,16 рубля за литр, а стоимость Аи-98 увеличилась на 3 копейки и составила 68,62 рубля за литр. Средняя цена на дизельное топливо уменьшилась на 1 копейку и составила 64,46 рубля.

По данным Росстата, за период с 10 по 15 января рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 29 субъектах Российской Федерации, более всего - в Республике Коми (+1%).

Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 15 субъектах Российской Федерации, более всего - в Камчатском крае (-1,8%).

В Москве за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,39 до 52,03 рубля, марки Аи-95 - от 54,39 до 59,31 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 71,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 50,25 до 52,24 рубля, марки Аи-95 - от 54,1 до 57,82 рубля, марки Аи-98 и выше - от 67,9 до 71,64 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 8 по 14 января по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,1% и составил 819,5 тыс. тонн. Производство дизельного топлива выросло на 2% и составило 1,736 млн тонн.