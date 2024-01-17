В РФ годовая инфляция с 10 по 15 января замедлилась до 7,40%

Минэкономразвития прогнозирует уровень инфляции в РФ в 2024 году в 4,5%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ за период с 10 по 15 января замедлилась до 7,40% с 7,44% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

"В секторе продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,24%: темпы роста цен на плодоовощную продукцию снизились до 1,64%, на остальные продукты питания - до 0,06%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделей темпы инфляции составили 0,12%. В секторе услуг околонулевой рост цен на 0,04%: на авиабилеты на внутренние рейсы цены продолжили снижаться", - отмечается в обзоре.

Минэкономразвития прогнозирует уровень инфляции в РФ в 2024 году в 4,5%. В 2023 году этот показатель был зафиксирован на уровне 7,42%.