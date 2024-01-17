Минсельхоз ожидает дальнейшего снижения стоимости куриных яиц в России

По данным ведомства, за неделю цены производителей уменьшились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Цены производителей в РФ на куриные яйца за минувшую неделю снизились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно, ожидается дальнейшее снижение цен в ближайшей перспективе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"Цены производителей на куриные яйца снижаются третью неделю подряд. Так, по состоянию на 17 января, за минувшую неделю они сократились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно. Как и ожидалось, динамика стоимости яйца в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.

По данным Росстата, стоимость куриных яиц в России с 10 по 15 января 2024 года снизилась на 0,2%.

Цены на куриные яйца в РФ в декабре 2023 года, по данным Росстата, выросли на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года они подорожали на 61,35%. В начале января Минсельхоз РФ сообщил, что цены на яйца у производителей за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй, в ближайшее время ожидается их снижение в торговых сетях.

О стоимости мяса

Министерство также сообщило, что отпускные цены на куриное мясо снижаются уже на протяжении семи недель, что также влияет на потребительскую стоимость. За последнюю неделю цены производителей на мясо кур снизились на 2,1%.

Также продолжает дешеветь свинина - у производителей этот вид мяса потерял в цене 2,7% за неделю, отметил Минсельхоз.