Сбер предупредил о мошеннической схеме с помощью имитации голоса

Злоумышленники взламывают аккаунты граждан в соцсетях или мессенджерах, находят голосовые сообщения, а после с помощью ИИ создают аудиозаписи, в которых просят знакомых одолжить деньги

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Злоумышленники начали взламывать аккаунты граждан в соцсетях или мессенджерах, чтобы найти в переписках голосовые сообщения. Затем с использованием ИИ аферисты создают аудиозаписи якобы от имени владельцев взломанных аккаунтов и применяют их в своих действиях. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

"Злоумышленники взламывают аккаунт человека в соцсети или мессенджере и находят в переписках записанные им голосовые сообщения. После этого, используя искусственный интеллект, создают аудиозаписи якобы от лица владельца аккаунта", - сказано в сообщении банка.

После взлома профиля человека мошенники просят его знакомых одолжить деньги. Сгенерированное голосовое сообщение помогает убедить их в подлинности личности человека.

Сбербанк напомнил о важных правилах защиты для отражения подобных атак. Так, гражданину следует подключить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно. Также, если знакомый обращается в мессенджере с просьбой прислать деньги, всегда нужно перепроверять информацию, позвонив лично по телефону, добавили в банке.