Орешкин заявил, что объем импорта товаров и услуг в 2023 году составил 33 трлн рублей

Помощник президента РФ также отметил высокое качество современных товаров российского производства

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Объем импорта товаров и услуг в 2023 году составил 33 трлн рублей. Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" сказал помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Даже если взять макроэкономическую статистику, у нас объем импорта товаров и услуг - 33 трлн рублей в 2023 году. Это очень большая сумма, и это те ниши, которые еще свободны", - сказал он.

Орешкин также отметил высокое качество современных товаров российского производства.

"Если посмотреть и одежду, и многие другие потребительские товары, которые производятся в России - это совсем другое качество. Есть предубеждение которое идет из эпохи Советского Союза - это внешний вид товара, вопрос упаковки и всего остального. Долгое время предубеждение сохранялось. Сейчас достаточно посмотреть и попробовать современные российские передовые бренды", - сказал помощник президента.