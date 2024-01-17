На Херсонщине собрали 2 млн тонн урожая, несмотря на проблемы с орошением из-за теракта

В регионе собрали около 1,5 тыс. тонн зерновых и 576 тыс. тонн масличных

ГЕНИЧЕСК, 17 января. /ТАСС/. Херсонские аграрии собрали в 2023 году более 2 млн тонн урожая, несмотря на прекращение орошения после теракта на Каховской ГЭС 6 июня. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Андрей Алексеенко.

"В непростом 2023 году, лишившись орошения после теракта нацистов на ГЭС, области удалось собрать крепкий урожай - больше 2 млн тонн", - написал он.

Алексеенко уточнил, что зерновых собрано около 1,5 тыс. тонн, а масличных - 576 тыс. тонн.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров. Погибли 59 человек.