Орешкин заявил о нулевом вкладе нефти в рост ВВП России в 2023 году

Глава МЭР Максим Решетников ранее отмечал, что итоговая оценка роста ВВП может превысить прогноз и составить 4%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Нефть и отрасли добычи в 2023 году дали нулевой вклад в рост экономики РФ. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью радио "Комсомольская правда".

"Если посмотреть структуру роста, добыча нефти в прошлом году - около нулевой отметки. То есть вклад в экономический рост - нулевой. Добычные отрасли дали нулевой вклад в ВВП", - сказал Орешкин.

Как сообщал ТАСС, первую оценку роста ВВП в 2023 году Минэкономразвития России ожидает на уровне 3,5% в годовом выражении. Однако, как заявил глава МЭР Максим Решетников, итоговая оценка может превысить прогноз и составить 4%.

Согласно предварительной оценке Минфина РФ, опубликованной в январе, федеральный бюджет РФ в 2023 году получил 8,82 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 822 млрд рублей больше базового размера (8 трлн рублей). Общее снижение нефтегазовых доходов к 2022 году составило 23,9%, отметили в Минфине.

Ранее в конце декабря министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что федеральный бюджет не увеличил зависимость от нефтегазовых доходов, на них приходится примерно треть поступлений. Силуанов отмечал, что на 2024 год созданы механизмы выполнения всех бюджетных обязательств независимо от внешних конъюнктурных факторов.