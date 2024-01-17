Ставропольское и Луганское УФАС возбудили дела в отношении производителей куриных яиц

Дела возбудили по признакам картельных соглашений, а также злоупотребления доминирующим положением

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ставропольское и Луганское УФАС возбудили дела в отношении нескольких производителей куриных яиц, которые допустили рост оптово-отпускных цен на продукцию. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.

"В результате изучения рынка, а также анализа представленных материалов, Ставропольское УФАС России выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны компаний ООО "Птицекомплекс альянс", ООО "Птицефабрика "Грачевская" и СХА "Птицефабрика Кумская". С сентября по декабрь 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 59 до 108% на куриные яйца", - сообщила антимонопольная служба.

Ставропольское УФАС России возбудило дело в отношении компаний по признакам картельных соглашений.

Кроме того, Луганское УФАС России выявило повышение цен на куриные яйца со стороны компании "Авис", которая является единственным производителем этой продукции в регионе. "С октября по декабрь 2023 года производитель допустил рост оптово-отпускных цен на яйца куриные до 30%", - отметила служба.

"Управление возбудило дело в отношении птицефабрики по признакам злоупотребления доминирующим положением. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ", - добавляется в сообщении ФАС.

Как отметила служба, территориальные органы ФАС России рассматривают антимонопольные дела в отношении производителей куриных яиц в 10 регионах: в ДНР, ЛНР, в Крыму, а также в Кировской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Ивановской, Ярославской областях и в Ставропольском крае. "Служба продолжает работу по стабилизации цен на эту продукцию", - добавили в ФАС.