Индексы Мосбиржи и РТС 17 января торговались разнонаправленно

Курс юаня вырос до 12,21 рубля, доллара - до 88,88 рубля, евро - до 96,46 рубля

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду не продемонстрировал выраженного тренда, покупатели и продавцы поочередно брали инициативу в свои руки. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,18%, до 3 185,23 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 1,01%, до 1 129,77 пункта. Курс юаня вырос на 0,096%, до 12,21 рубля, доллара - на 1,02%, до 88,88 рубля, евро - на 0,82%, до 96,46 рубля.

Ослабление рубля поддержало акции экспортеров, при этом внешний фон был негативным. "Общий настрой ухудшили заявления в ходе Всемирного форума в Давосе о растущих в мире экономических, геополитических и климатических рисках. Китайские биржевые индексы потеряли более 2%, Euro Stoxx 50 и DAX - свыше 1%. ВВП КНР в 2023 году вырос на 5,2% год к году, что превысило прогнозы правительства (5%), в то же время розничные продажи выросли слабее ожиданий, и неожиданно увеличилась безработица", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

В середине недели снижались практически все цены на сырье, в том числе на нефть. "Не сильно изменил ситуацию ежемесячный отчет ОПЕК. В альянсе ожидают, что мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2,25 млн баррелей в сутки. в годовом исчислении, в среднем до 104,36 млн баррелей в сутки", - констатировал эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки "Русагро" (+3,77%), бумаги "М.Видео" (+3,02%), обыкновенные акции "Ростелекома" (+2,03%), котировки "Совкомфлота" (+1,70%), привилегированные акции "Транснефти" (+1,17%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+0,8% по обоим типам бумаг).

"Расписки "Русагро" в среду выросли без очевидных фундаментальных драйверов. Акции "М.Видео" в этом году пытаются сломить долгосрочный нисходящий тренд без конкретных новостей. Бумаги "Совкомфлота" повышались на фоне продолжения кризиса в Красном море и перспективы дальнейшего роста стоимости морских перевозок", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В свою очередь президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в среду сообщил о том, что выручка компании в 2023 году превысила 700 млрд рублей, при этом по итогам 2022 года этот показатель составил 627,1 млрд рублей. Известны финансовые результаты "Ростелекома" за третий квартал 2023 года, согласно которым чистая прибыль за отчетный период подскочила на 58% год к году, до 13,56 млрд рублей. "Таким образом, можно говорить о вероятности привлекательных дивидендных выплат "Ростелекома" по итогам всего 2023 года. Напомним, что по итогам 2022 года доходность дивидендов "Ростелекома" по двум типам акций оказалась одной из самых высоких на рынке и составила около 7%", - пояснила Кожухова.

Сбербанк в среду отчитался о рекордной чистой прибыли по РСБУ за прошлый год в размере 1,493 трлн рубей. при рентабельности капитала 24,7%. Инвесторы частично заложили в цены сильные результаты кредитора, но все же оба типа акций в ожидании объявления о высоких годовых дивидендах продолжают смотреть в район 300 рублей.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки TCS Group (-2,45%), привилегированные акции "Мечела" (-1,49%), расписки "Глобалтранса" (-1,36%), бумаги "Черкизово" (-1,31%), акции "Эн+ групп" (-1,17%), котировки "Селигдара" (-0,99%).

"Расписки TCS Group продолжали отступление от локальных максимумов в преддверии редомициляции в Россию и возможного "навеса" бумаг. По акциям "Глобалтранса", "Мечела", "Селигдара" и других эмитентов продолжалась фиксация прибыли после повышения в предыдущие сессии", - сказала эксперт.

Прогноз на завтра

С учетом баланса факторов в ближайшие сессии на рынке может превалировать нейтральная динамика, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 18 января - 3 100 - 3225 пунктов, по курсу доллара - 87-90 рубля.

В четверг будут обнародованы протоколы последнего заседания ЕЦБ по монетарной политике и недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США.