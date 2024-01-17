Орешкин заявил, что РФ и Иран продвинулись в вопросе формирования общей платежной системы

Помощник президента РФ отметил, что пример Ирана является интересным по многим направлениям

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия и Иран продвинулись в формировании платежной системы между двумя странами для внешнеэкономических сделок. Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" рассказала помощник президента РФ Максим Орешкин.

"У нас с Ираном контакты по целым уровням, в том числе в экономике. Продвинулись в формировании платежной системы между Россией и Ираном в части совершения внешнеэкономических сделок. У любой страны практически можно чему-то поучиться. Умные всегда учатся на примере других. Пример Ирана по многим направлениям для нас является интересным", - отметил он.

Вице-премьер РФ Александр Новак в мае 2022 года сообщил, что Россия и Иран договорились переходить на максимально возможный уровень взаиморасчетов в национальных валютах. Он отмечал, что страны обсуждают соединение платежных систем "Мир" и "Шетаб", а также работу национальных систем передачи финансовых сообщений.