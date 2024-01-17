Минстрой предложил усилить контроль за работой ЖКХ в период отопительного сезона

Также рассматривается вопрос обязательного участия представителей Ростехнадзора и ГЖИ в работе комиссий по оценке готовности к осенне-зимнему периоду

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Контроль за работой ЖКХ должен быть усилен при прохождении российскими регионами осенне-зимнего периода, сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ.

"Дополнительные нормативные решения могут быть приняты в части усиления ответственности и контроля при прохождении регионами осенне-зимнего периода. Отдельного рассмотрения требует вопрос повышения ответственности ресурсоснабжающих организаций", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства по итогам совместного заседания комитетов Госдумы по строительству и ЖКХ, а также по контролю с участием вице-премьера Марата Хуснуллина.

По мнению министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, важным вопросом является усиление контроля в рамках работы отдельных объектов коммунальной инфраструктуры.

"Сегодня при участии Минстроя России прорабатывается вопрос снятия моратория на проверки в сфере ЖКХ. Также рассматривается вопрос обязательного участия представителей Ростехнадзора и ГЖИ (государственной жилищной инспекции - прим. ТАСС) в работе комиссий по оценке готовности к осенне-зимнему периоду", - привела пресс-служба его слова.

"Минстроем России выстроена системная работа с региональными и муниципальными властями. Вопросы прохождения осенне-зимнего периода рассматриваются в рамках еженедельных совещаний с регионами и федеральными органами власти", - добавил глава Минстроя.

По информации ведомства, благодаря значительной поддержке, оказываемой отрасли по решению президента, в настоящее время ведется работа по модернизации в сфере ЖКХ. Так, из федерального бюджета направлены средства на модернизацию 1 272 объектов.