В OMV заявили, что санкции не влияют на поставки газа из РФ в Австрию

Австрийский нефтегазовый концерн намерен соблюдать свои обязательства в рамках долгосрочного контракта с "Газпромом"

ВЕНА, 17 января. /ТАСС/. Австрийский нефтегазовый концерн OMV намерен соблюдать свои обязательства в рамках долгосрочного контракта с "Газпромом" на поставку газа из России, эта сделка не затронута европейскими санкциями. Об этом в интервью газете Presse заявил глава компании Альфред Штерн.

"OMV всегда действует с соблюдением санкций и закона. На наши поставки газа из России санкции не влияют, и OMV, конечно, выполнит свои контрактные обязательства. Как известно, все контракты на поставку газа связаны с обязательствами "бери или плати", которые OMV не может безосновательно игнорировать", - подчеркнул глава компании.

"Серьезная мера, такая как односторонний выход из долгосрочных [контрактных] отношений по поставкам, должна соответствовать действующему законодательству и отвечать явным интересам OMV", - ответил Штерн на вопрос журналиста о возможности разрыва контакта с "Газпромом" по "моральным причинам".

В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Глава OMV Альфред Штерн подчеркивал, что OMV продолжит закупать российский газ по контракту, так как он не подпадает под санкции ЕС.

Правительство Австрии неоднократно заявляло, что хочет сократить зависимость от российского газа. Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в октябре 2023 года 90% газового импорта Австрии составляли поставки из РФ. По данным австрийских СМИ, вопрос допустимости поставок газа из России в контексте энергетической независимости страны стал причиной разногласий между правящими Австрийской народной партией и "Зелеными", из-за которого они не могут утвердить новую стратегию национальной безопасности республики.