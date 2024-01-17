Орешкин назвал нефтегазовый сектор "не самой перспективной" частью экономики

Помощник президента РФ отметил, что главная задача для России - оставаться наиболее конкурентоспособным производителем нефти и газа по мере того, как спрос в какой-то момент начнет сокращаться

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Бурного роста спроса на нефть в мире ожидать не стоит, нефтегазовый сектор не самая перспективная часть российской экономики. Об этом заявил в интервью радио "Комсомольская правда" помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Это очень важная часть российской экономики. Она обеспечивает большую часть доходов, но она, очевидно, не самая перспективная", - сказал он.

"Чего точно не надо ожидать - что будет какой-то бурный рост или потребления этих товаров, или цен на них. Да, скорее всего, вот этот сценарий наименее вероятен. Только если какие-то там геополитические события не очень хорошие произойдут. Но то, что этот рынок останется важным сегментом глобальной экономики, как минимум, на 10-15 лет, это абсолютно точно", - сказал Орешкин.

Он отметил, что главная задача для России - оставаться наиболее конкурентоспособным производителем нефти и газа по мере того, как спрос в какой-то момент начнет сокращаться. "Да, это произойдет не в ближайшие годы, но в какой-то момент он начнет снижаться", - сказал помощник президента.

По его оценке, в ближайшие годы будет меняться география и структура потребления. "Нефть это же не только бензин, не только энергетика. Но это, например, нефтехимия, это газохимия, это пластик и другие разного рода материалы. Вот как раз нефтехимия, все, что с этим связано, будет расти очень активно", - полагает Орешкин.