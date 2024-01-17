Samsung представил линейку смартфонов Galaxy S24 с искусственным интеллектом

Глава мобильного подразделения Samsung Electronics Тэ Мун Ро отметил, что новая технология обеспечивает полную конфиденциальность разговоров

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Южнокорейская компания Samsung представила свои гаджеты из новой линейки S24 - смартфоны Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. Во всех устройствах встроена технология искусственного интеллекта, применяемая для разных целей. Как отметил глава мобильного подразделения Samsung Electronics Тэ Мун Ро, слова которого ТАСС передали в пресс-службе, эта серия знаменует начало нового десятилетия инноваций в мобильных устройствах.

В ходе трансляции, проходящей на YouTube-канале Samsung, было рассказано о ключевых особенностях новых гаджетов. Стандартный Galaxy S24 имеет 6,2-дюймовый экран, S24 Plus - 6,7, Ultra - 6,8-дюймовый.

Модели смартфонов доступны в четырех цветах: для Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus - это черный, серый, фиолетовый и желтый, а Galaxy S24 Ultra - "серый титан", "черный титан", "фиолетовый титан" и "желтый титан". Galaxy S24 Ultra - первый смартфон Galaxy с титановой рамкой.

Сотовый оператор МТС уже открывает предзаказ на новую линейку Samsung, сообщили ТАСС в компании. Стоимость варьируется в зависимости от модели: к примеру, обычный Galaxy S24 с объемом встроенной памяти 128 Гб будет стоить 89 990 рублей, Galaxy S24 Plus c 512 Гб - 124 990 рублей. "Максимальный" вариант - Galaxy S24 Ultra с 1 Тб памяти - обойдется в 189 990 рублей.

В "Билайне" ТАСС сообщили, что откроют предзаказ на Samsung Galaxy S24 сразу после презентации вендора. "Дата старта продаж пока неизвестна, она будет зависеть от сроков доставки первых партий устройств", - добавили в компании.

В "Мегафоне" агентству сказали, что предзаказ на новые модели Samsung открывается в 21:30 мск.

Остальные ретейлеры пока не раскрывают стоимость смартфонов Samsung новой линейки.

Galaxy AI

В новой линейке реализован первый универсальный искусственный интеллект для смартфонов - Galaxy AI. Его основа - собственные разработки Samsung, а также те, что были созданы в сотрудничестве с индустрией. "Galaxy AI создан на основе нашего инновационного наследия и глубокого понимания того, как люди используют свои смартфоны", - отметил Тэ Мун Ро.

К примеру, ИИ позволяет осуществлять двусторонний голосовой и текстовый перевод телефонных звонков в режиме реального времени в предустановленном приложении. Технология обеспечивает полную конфиденциальность разговоров. Samsung предупреждает, что может потребоваться загрузка пакета дополнительных языков, а доступность сервиса зависит от выбранного языка.

В приложениях на смартфонах новой линейки есть специальный чат-ассистент - он поможет подобрать идеальный тон общения для беседы. В серии Galaxy S24 реализован новый алгоритм ProVisual - комплексный набор инструментов на базе ИИ для расширения возможностей съемки.