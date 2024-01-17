Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2023 год

МИД РФ поручено проинформировать секретариат Европейской экономической комиссии ООН о принятом решении

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российское правительство приняло предложение Министерства иностранных дел РФ не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций (ООН) за 2023 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций (ООН) за 2023 год", - говорится в документе.

МИД РФ поручено проинформировать секретариат Европейской экономической комиссии ООН о принятом решении.