Глава OMV считает продление контракта с "Газпромом" в 2018 году рациональным решением

Альфред Штерн отметил, что "геополитика чрезвычайно важна для концерна", так как большая часть деятельности OMV проходит за пределами Австрии

ВЕНА, 17 января. /ТАСС/. Австрийский нефтегазовый концерн OMV принял рациональное и деловое решение, подписав долгосрочный контракт на поставки углеводородов из России с "Газпромом" в 2018 году. Об этом в интервью газете Presse заявил глава компании Альфред Штерн.

"Я не большой поклонник подобных рассуждений постфактум. Я предполагаю, что на тот момент это было рациональное деловое решение", - ответил глава OMV на вопрос журналиста о том, было ли подписание долгосрочного контракта с "Газпромом" в 2018 году "ошибкой".

Штерн также подчеркнул, что "геополитика чрезвычайно важна для концерна", так как большая часть деятельности OMV проходит за пределами Австрии. При этом он отметил, что вклад компании в ВВП альпийской республики составляет порядка 1,6%.

В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Тогда Штерн подчеркивал, что OMV продолжит закупать российский газ по контракту, так как он не подпадает под санкции ЕС.

Правительство Австрии неоднократно заявляло, что хочет сократить зависимость от российского газа. Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в октябре 2023 года 90% газового импорта Австрии составляли поставки из РФ. По данным австрийских СМИ, вопрос допустимости поставок газа из России в контексте энергетической независимости страны стал причиной разногласий между правящими Австрийской народной партией и "Зелеными", из-за которого они не могут утвердить новую стратегию национальной безопасности республики.