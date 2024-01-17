Глава концерна OMV сравнил влияние конфликта в Красном море на рынок нефти с пандемией

Альфред Штерн отметил, что "важный логистический маршрут больше не работает на 100 процентов"

ВЕНА, 17 января. /ТАСС/. Перебои в судоходстве по Красному морю из-за конфликта влияют на мировой рынок нефти таким же образом, как и пандемия. Об этом в интервью газете Presse заявил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн.

"Сейчас мы наблюдаем влияние нападений повстанцев-хуситов на международное судоходство в Красном море. Важный логистический маршрут больше не работает на 100 процентов. Обход через мыс Доброй Надежды занимает на две недели больше времени. Подобные проблемы с логистикой у нас были во время пандемии, которая усилила инфляцию в Европе. И на этот раз цены на нефть выросли из-за конфликта в Красном море", - сообщил глава OMV.

Агентство Bloomberg сообщило 16 января со ссылкой на главу отдела морских и грузовых перевозок страховой компании Marsh Маркуса Бейкера, что страховщики судов вносят ограничения в полисы страхования от военных рисков, чтобы не страховать связанные с США, Великобританией и Израилем суда, проходящие через Красное море. Как следует из данных сервиса Marine Traffic, количество коммерческих судов, следующих через Красное море, в январе сократилось более чем в два раза по сравнению с прошлым месяцем на фоне ударов США и Великобритании по объектам хуситов на территории Йемена.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября хуситы атаковали десятки кораблей и гражданских судов в Красном море.